В Приморье крановщик покатал друга на огромной качели

В Приморье начали проверку после того, как крановщик покатал на крюке деревянный поддон с человеком.

Прокуратура назвала этот инцидент вопиющим случаем нарушения правил безопасности при использовании строительной техники. Обстоятельства уточняются.

Инцидент произошел в поселке Соловей Ключ под Владивостоком в районе улицы Уютной, 15. Судя по видео, крановщик поднял деревянный поддон с человеком на высоту около двух-трех десятков метров. После этого он раскачал его как огромную качель.

Местные жители регулярно жаловались на этих строителей: рабочие якобы общаются друг с другом матами в громкоговоритель.