Официальные представители и лидеры Евросоюза стали делать все, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и участников этого интеграционного объединения. Такое заявление сделал в понедельник, 19 мая, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на заседании Совета ПА ОДКБ в Бишкеке.

Как отметил политик, "когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном". Однако "сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики". Они, "измельчав, сами боясь потерять свою власть", запрещают общаться и выстраивать диалог.

Обращаясь к председателю комитета Народной скупщины республики Сербии по безопасности, руководителю постоянной делегации Народной скупщины в ПА ОДКБ Миловану Дрецуну, Володин отметил, что "добраться вам было сюда непросто". Однако ПА ОДКБ отличается от Евросоюза открытостью к диалогу и взаимным уважением, сообщает РИА Новости.

Ранее в Еврокомиссии пригрозили, что участие президента Сербии Александра Вучича в праздновании Дня Победы в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению его страны в Евросоюз. Однако политик не испугался угроз и принял участие в торжествах в российской столице.

Американский кинорежиссер и обладатель трех "Оскаров" Оливер Стоун, который также приехал в Москву на 80-летие Победы, подчеркивал, что ЕС и США "делают все для того, чтобы отделиться от России" и выставить ее моральным врагом, однако "мы даже не знали, какая ложь охватывает нас".