Дава и Мари Краймбрери стали родителями

О том, что стали родителями Дава (настоящее имя Давид Манукян) и Мари Краймбрери сообщили в своих официальных аккаунтах в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Артисты опубликовали идентичные фотографии, согласно которым стало известно, что Мари рожала в одном из самых престижных роддомов России, а Дава присутствовал и поддерживал супругу как мог. Более того, новоиспеченные родители вместе с малышом уже выписались.

"Теперь нас трое. Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", - написали счастливые Дава и Мари Краймбрери.

Интересно, что новоиспеченные родители не стали уточнять пол ребенка. По одежде сетевые сыщики тоже не смогли догадаться, поскольку все вещи малыша оказались нейтрального цвета.

Напомним, Давид Манукян и Мари Краймбрери оформили отношения в начале февраля. Регистрация прошла во Дворце бракосочетания № 1. Пышное торжество влюбленные не устраивали, отметив создание семьи с самыми близкими. Краймбрери, настоящее имя которой Марина Жадан, оставила свою девичью фамилию.

Мари Краймбрери и Дава встречались около трех лет. Поначалу пара скрывала отношения. Но минувшим летом Манукян сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Блогер встал на одно колено и протянул певице кольцо с бриллиантом.