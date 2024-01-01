Все страны, дипломаты которых представлены в Японии, в том числе и Россия, будут приглашены на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года в Нагасаки. Об этом в понедельник, 19 мая, рассказали в городской администрации.

Как уточнили чиновники, город отправит такие же приглашения, как и в предыдущие годы — это будет "информационное письмо с просьбой посетить Нагасаки, место атомной бомбардировки, с участием в церемонии в качестве нового шага".

Как правило, такие письма рассылают в конце мая — начале июня, уточняет РИА Новости.

Недружественные России государства, включая Японию, не стесняются использовать исторические события в своих политических интересах. В 2024 году, когда в Парке мира в Хиросиме проводили траурную церемонию по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки, Фумио Кисида, возглавлявший тогда японский кабмин, заявил, что "ситуация вокруг сокращения ядерных вооружений становится все более сложной". Он упоминал при этом якобы угрозу со стороны России.

Тем не менее, в 2025 году российские представители получат возможность присутствовать на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая пройдет 6 августа. Власти города уточнили, что "это будет не в форме приглашения, а в форме уведомления о проведении церемонии". Желающие смогут посетить церемонию.