SHAMAN представит Россию на конкурсе "Интервидение"

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) представит РФ на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом сообщили в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

К слову, еще в марте ходили упорные слухи, что именно Ярослав Дронов будет представлять Россию на данном песенном соревновании. Поэтому информация о том, что так и будет, не стала новостью для общественности.

Отметим, что это альтернатива конкурсу "Евровидение". В Москве и в Подмосковье музыкальное мероприятие пройдет уже в сентябре. Ожидается, что на конкурс приедут исполнители из 20 стран, включая все государства БРИКС.

Кстати, С 1946 по 1993 год конкурс "Интервидение" проходил в СССР и России. В нём участвовали не только социалистические страны, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.