ФАС нашла ограничения в доступе операторов связи в домах ПИКа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика "ПИК".

В ходе проверки ведомство выяснило, что жильцы могут подключиться только к одному интернет-провайдеру - "Ловител". В феврале 2025 года он стал жертвой мощной DDoS-атаки, в результате чего жители домов ГК "ПИК" несколько дней сидели без интернета.

В марте ФАС запросила у 11 провайдеров сведения о барьерах при получении доступа к пиковским домам. Проверка показала, что ограничения в доступе есть в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц "ПИК" и услуги связи предоставляются "Ловител", пишет "Интерфакс".

"Такие проблемы доступа выявлены в 4 субъектах России – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

ФАС направила запросы в "Ловител" и 10 управляющих компаний застройщика. УК должна предоставить сведения о числе поступивших запросов операторов. Если факты нарушений подтвердятся, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.