Вера Брежнева сохранила хорошие отношения с бывшим мужем

Несколько лет назад Вера Брежнева оформила развод с продюсером, композитором Константином Меладзе. В новом интервью артистка порассуждала на тему брака. По мнению певицы, до того, как выскочить замуж, следует установить эмоциональную близость со своим партнером.

"Брак — это уже следствие. Следствие того, что у людей хорошие стабильные отношения. Так вот, сначала нужно выстроить эти отношения и только потом вступать в брак, когда есть эмоциональная близость, умение разговаривать, проговаривать неудобные моменты, вопросы. А их нужно обсуждать на берегу, до того как вы поженились", - высказала мнение Брежнева.

В вечернем шоу Динары Сатжан артистка рассуждает, что эту эмоциональную связь следует поддерживать. А если она нарушается, партнерам нужно садиться и выяснять отношения, чтобы снова быть на одной волне. При этом Вера не скрывает, что смогла сделать такие выводы из собственного опыта. Певица подчеркнула, что ни о чем не жалеет, ведь это ее собственный путь, благодаря которому она стала тем, кем есть. Кроме того, артистке удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

"С точки зрения зрелости ты уже понимаешь, в принципе, это норма. Но если люди не хотят общаться, надо их отпустить. Никогда через силу ты не сможешь ни с кем дружить…" - убеждена певица.