На ВДНХ прошел полуфинал просветительского проекта "Ледокол знаний"

Путёвка в Арктику на борту атомного ледокола. За такую награду сегодня в Москве боролись старшеклассники из Центрального федерального округа.

На ВДНХ прошёл полуфинал просветительского проекта "Ледокол знаний". Участники решали кейсы по развитию Севера и атомной энергетики, обсуждали свои идеи со специалистами.

Конкурс проводят уже в пятый раз. В этом году он объединил более 60 тысяч школьников со всей страны. В августе 24 победителя отправятся в научную экспедицию по Северному морскому пути.

Путешествие приурочено к 80-летию атомной промышленности и 500-летию освоения российского Севера.