В столице стартовал "Кубок Мэра Москвы" по бильярду

Сегодня стартовал международный турнир "Кубок Мэра Москвы" по бильярду, приуроченный к 20-летию городского Союза бильярдного спорта.

Лучшие игроки страны и зарубежья будут бороться в дисциплине "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин. Соревнования престижные, поскольку обладают статусом Кубка мира и входят в международный календарь.

В этом году победители получат не только призовые 3,5 миллиона рублей, но и два электрических автомобиля. Турнир продлится до 24 мая и будет транслироваться онлайн.