Собянин и Мишустин осмотрели новую научно-технологическую площадку

Заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса сегодня проводит премьер-министр Михаил Мишустин. В мероприятии в кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ также принимает участие Сергей Собянин.

Перед совещанием мэр Москвы и глава кабмина осмотрели научно-технологическую площадку, созданную по поручению Владимира Путина. Там расположено более 75 компаний-резидентов, трудится свыше двух тысяч высококвалифицированных специалистов.

Инновационные разработки востребованы в разных сферах - таких как фармацевтика, беспилотные технологии, информационная безопасность. И как сообщил мэр Сергей Собянин, Москва реализует и другие подобные проекты.

"Создана комфортная среда, реально комфортная для малого инновационного бизнеса, который и заполняет эту площадку. Так что спасибо вам большое за поддержку, надеюсь, что остальные площадки тоже будут активно развиваться, в том числе при помощи правительства, и мы со своей стороны тоже будет активно вкладываться", - отметил Собянин.

"Спасибо, Сергей Семенович! Здесь уже важный фактор, это Москва, замечательный, комфортный город, город, где в том числе много университетов, школ, сам МГУ - это такая кузница подготовки кадров", - сказал Мишустин.