В Крылатском открыли "малое кольцо" легендарной велотрассы

Высокая скорость и новые рекорды – в Крылатском официально открыли "малое кольцо" легендарной велотрассы. Спортсмены уже опробовали обновленное асфальтовое покрытие без ям и стыков. А жители столицы скоро смогут безопасно прогуляться по экотропам парка. Как проходит реконструкция "Крылатских холмов"?

Десятки профессиональных спортсменов из разных стран снова на Олимпийской велотрассе в Крылатском. И хотя ее маршрут им хорошо знаком, едут словно в первый раз и не верят своим глазам - на дороге больше нет ям и трещин, покрытие стало безупречно ровным. Гонщики отмечают, что теперь тренироваться и соревноваться не только приятно, но и безопасно. И что важно - результаты стали лучше. Если раньше максимальная скорость была около 70 километров в час, то теперь спортсмены разгоняются до 80.

Велотрасса была построена к Олимпиаде-80. И с тех пор фактически ни разу полностью не ремонтировалась. Сейчас реконструировали малое кольцо протяженностью около четырех километров. На нем и проходят тренировки. А на большом кольце пока строительная техника. Там только укладывают новое покрытие, используя метод рециклинга.

"Простыми словами, то есть старый асфальт снимают, смешивают со специальной смесью и выкладывают как подушку для новой трассы, чтобы спортсмены получали максимум эффекта и удовольствия от тренировок", - отметил Роман Гудимов, начальник участка строительства.

Поскольку Крылатские холмы - это не только велотрасса, но еще и парк, то прогуляться в нем смогут и обычные жители столицы. Для них создадут живописные экотропы. Отдыхающие и спортсмены не будут пересекаться. По всему периметру парка появятся ограждения, что также создаст безопасность для всех. При этом одна из главных задач благоустройства - сохранить природную уникальность Крылатских холмов. Для этого экологи разработали тепловую карту и отметили те участки, на которых чаще всего встречаются различные виды животных, в том числе краснокнижные. За такими местами будет установлен особый контроль.

"Мы проанализировали такую историю природопользования разных участков Крылатских холмов и соответственно проанализировали данные об уникальных видах растений и животных, наложили это все и таким образом получилась такая тепловая карта", - пояснила Ирина Тельнова, эксперт Института экологии НИУ ВШЭ.

С учетом местной экосистемы разработан и процесс восстановления растительного покрова вдоль трассы. Состав семян уникальный, подобран специально для Крылатских холмов. Используют технологию гидропосева. Так растения приживаются гораздо лучше и быстрее.

"Гидропосев отличается от других методов посева тем, что в данном составе находятся удобрения и питательные элементы для первых всходов, что намного эффективнее, чем посев, который нам привычен", - рассказал Алексей Смирнов, руководитель проекта Генстрой.

После окончания реконструкция парк "Крылатские холмы" станет спортивным и рекреационным объектом, которому аналогов в мире нет.