Обвиняемый по делу о расчленении мужчины в Москве признал вину

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве. 35-летний уроженец Ульяновской области нанес более 10 ударов топором хозяину квартиры, у которого арендовал комнату, а после решил избавиться от тела. Расчленил его болгаркой, сложил в сумки и отвез в безлюдные места.

На этих кадрах видно, как мужчина достаёт из багажника такси большую черную сумку и с огромным усилием перетаскивает её. Вряд ли случайные прохожие в этот момент догадываются, что в ней труп. Сумку ее владелец поставит возле жилого дома на улице Заповедной, где в ночь на 18 мая и обнаружат ее чудовищное содержимое - тело мужчины с отчленёнными конечностями. Их подозреваемый тоже поместил в сумку и оставил на территории парковой зоны Яуза. Как Раскольников в "Преступлении и наказании", он совершил убийство топором, чтобы завладеть имуществом убитого.

"В целях завладения имуществом знакомого, у которого он арендовал комнату, нанёс ему не менее 15 ударов топором. На следующий день фигурант расчленил потерпевшего и отвёз его в безлюдные места. Обвиняемый сообщил следствию, что неоднократно думал об убийстве, однако твёрдое намерение у него сформировалось именно 13 мая", - сообщила Юлия Иванова, руководитель пресс-службы столичного СК.

Именно в этот день 36-летний обвиняемый по имени Кирилл был уволен и остался без заработка. Известно, что он недавно приехал в столицу из Ульяновской области и снимал комнату за 23 тысячи рублей у мужчины 1977 года рождения. Хозяин проживал вместе с арендатором. Вот та самая злополучная трёхкомнатная квартира площадью 74 квадратных метра - в жилом доме на Дмитровском шоссе. Кирилл решил завладеть недвижимостью, избавившись от хозяина. При этом соседи странностей в поведении нового жильца не замечали.

Криков соседи не слышали, а вот процесс расчленения должны были: обвиняемый орудовал болгаркой и дисками для резьбы по металлу, специально для этого купив инструменты сразу после убийства. При этом весь процесс снимал на видео. Свою вину он признал, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемого должны заключить под стражу.