В Подмосковье прошел фестиваль "Маёвский Взлет"

Когда в небе асы, дух захватывает даже у профессионалов. Легендарная пилотажная группа "Стрижи" приветствует участников фестиваля знаменитого МАИ. Этот вуз прокладывает самым талантливым и упорным путь в небо. Доказательства демонстрируются тут же. Гости только успевают аплодировать и делать снимки.

Не меньше эмоций вызвало выступление спортивного пилотажного самолета "Экстра -300". Лёгкий, как перышко, он выполняет сложнейшие фигуры. Все мечтают увидеть пилота этого чудо-самолета. Настолько сильно происходящее в небе всех изумило.

Оказалось, что за штурвалом - хрупкая очаровательная Ирина, буквально в полете отметившая свое 25-летие. В небе она со школьной скамьи. О профессии говорит как о сбывшейся мечте:

"Вы наблюдали и штопор, и отрицательные перегрузки, выход на вертикаль в обратном полете. И самую интересную фигуру, которая у нас всегда спорно судится - это вираж с бочками. Оказалась, я бы сказала, в таком виде спорта не случайно. У меня вся семья связана с военной авиацией".

То, что первым делом самолеты теперь и для девушек, профессионалов не удивляет. "У нас большое количество девушек учится. И они очень успешны. Гендерное различие во многом уходит в прошлое", - отметил Дмитрий Козорез, проректор по учебной работе МАИ.

Даша с друзьями сейчас готовится выполнить непростое задание. Прыжок с парашютом - с малой высоты. Казалось бы, чего тут сложного? Прыгнуть с парашютом с высоты всего 200 метров? На самом деле, это филигранная работа, требующая длительной подготовки.

Здесь все рассчитано не по минутам. По секундам. Опытный пилот чувствует каждое дуновение ветра. А сами ребята - локоть друг друга. Полет длится всего несколько секунд. Но и для самих студентов, и для тех, кто наблюдает за ними на земле, это незабываемое впечатление. А для самых маленьких - отличный пример и повод задуматься: может быть, небо - это и для них?

У этого фестиваля - насыщенная программа. МАИ представляет собственную экспозицию, образцы авиатехники, последние научные разработки студентов и преподавателей.

"У нас представлены навигационные блоки для беспилотных летательных аппаратов, которые решают задачу позиционирования и ориентации в пространстве", - говорит Александр, студент Института систем управления, информатики и электроэнергетики МАИ.

На фестивале как никогда много потенциальных работодателей. А школьники и кадеты с такими горящими глазами, что можно не сомневаться: они твёрдо решили вступить в авиационное братство.