Песков раскрыл детали предстоящего созвона Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 19 мая, в 17.00 по московскому времени (соответствует 10.00 времени Вашингтона) проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как напомнил пресс-секретарь президента России, "Трамп это уже позавчера анонсировал" — изменений в этих планах нет. Что касается содержания предстоящей беседы, Песков подчеркнул, что "разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров".

Представитель Кремля также отметил, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от личных договоренностей лидеров — такая встреча должна быть хорошо подготовлена, сообщает РИА Новости.

Между тем западные СМИ пестрят версиями дальнейшего развития событий. Некоторые издания пишут, что Путин и Трамп поставят Украину перед фактом, который Киев не сможет принять. Европа при всем недовольстве таким сценарием не в состоянии на него повлиять.

Тем не менее, президент Финляндии Александр Стубб попытался убедить американского коллегу Дональда Трампа ужесточить отношение к России. Финский политик уверял президента Соединенных Штатов, что Россия — больше не великая держава.