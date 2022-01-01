Если посредничество Соединенных Штатов поможет достичь целей специальной военной операции на Украине мирными средствами, Россия предпочтет именно такой вариант. Об этом рассказал в понедельник, 19 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, президент России Владимир Путин "приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти именно на дипломатический трек достижения нашей цели".

Избежать боевых действий в рамках СВО не удалось, однако по-прежнему "предпочтительно добиться наших целей, конечно же, политико-дипломатическими средствами", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию в Стамбуле, подчеркивал, что смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров – "выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, заверял, что победа будет за нами. Он также предсказал печальный конец главе киевского режима Владимиру Зеленскому.