Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Кроме того, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Меж тем бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, а подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Бойцы команды "Днепр" успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее российская армия освободила очередной населенный пункт в ДНР. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден поселок Богатырь. До этого российские войска освободили населенный пункт Александрополь. А до этого бойцы подразделения "Центр" освободили село Михайловка. Населенный пункт находится южнее города Покровск, за который продолжаются бои. Ранее та же группировка войск взяла под контроль населенные пункты Миролюбовка и Котляровка в ДНР.