В Бурятии нашли останки загадочно пропавшего украинского ученого

В Бурятии нашли останки украинского ученого, пропавшего 16 лет назад.

Как стало известно следователям, в 2009 году 73-летний доктор технических наук Анатолий Новиков приехал в Улан-Удэ из Винницы. Он должен был принять участие в международном Крейнделевском семинаре по плазменной эмиссионной электронике.

По приезде в столицу Бурятии украинец вышел с турбазы "Энахалук" и пропал. Примечательно, что на его имя не было оформлено официального приглашения на конференцию и его не было в списке участников.

На поиски Новикова отправились сотрудники МЧС, поисковые отряды и представители других спецслужб. Позже в Россию прилетела дочь ученого. Она пыталась самостоятельно выяснить, что случилось с ее родственником.

В 2019 году поиски Новикова официально прекратились. В 2024 году местный буддист наткнулся на человеческие останки рядом с селом Новый Энхалук. Возле тела обнаружили мобильный телефон, вставные челюсти и несколько украинских монет. Экспертиза показала, что IMEI найденного телефона точь-в-точь совпадал с IMEI телефона пропавшего Новикова.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе - несчастный случай, нападение диких животных и возможную расправу.

Для идентификации останков назначено молекулярно-генетическое исследование, сообщили в региональном главке СКР.