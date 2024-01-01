Армения опровергла обсуждение вывода российской военной базы

Армянские власти даже не обсуждают возможный вывод российской военной базы со своей территории. Об этом заявил в понедельник, 19 мая, председатель парламента Армении Ален Симонян.

Комментируя соответствующие слухи, политик заверил, что "нету такого — Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы", сообщает ТАСС.

При этом летом 2024 года именно на Симоняна сослалась спикер сейма Латвии Дайга Миериня, заявив, что российские военные постепенно уходят из Армении. Напомним, в Гюмри дислоцируется 102-я российская военная база, а в Ереване находится "Эребуни" — аэродром совместного базирования Армении и России.

Ранее в Кремле напомнили, что Армения — это наш близкий партнер и союзник, с которым Россию объединяют и многие интеграционные форматы. Москва рассчитывает на то, что все сложные моменты в отношениях с Ереваном будут находить свое разрешение в рамках диалога.

Председатель армянского правительства Никол Пашинян, в свою очередь, заверил, что "у нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией". При этом он отметил, что "зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению".