Ведущая Екатерина Андреева показала внушительное декольте

Екатерина Андреева считается одной из самых востребованных и успешных ведущих на отечественном телевидении. Между работой в эфире она много путешествует. О своих приключениях в разных странах Екатерина Андреева оперативно оповещает многочисленных подписчиков в социальных сетях.

Например, в официальном телеграм-канале популярная телеведущая показала, что проводит время на Мальдивах. Так, на ужин Екатерина отправилась в эффектном красном платье, изюминкой которого стало внушительное декольте, и на велосипеде. Для вечеринки на пляже Андреева распустила волосы, нанесла макияж на лицо, завершив образ яркой алой помадой в тон наряду.

"Когда вечернее платье в пол дружит с велосипедом, а не с лимузином. Когда локоны и платье дружат с пиратом-ветром. Ты дружишь с музыкой и хорошей компанией", - написала Екатерина Андреева.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах телеведущей. Некоторые интернет-пользователи, впрочем, недоумевают, как ей удается совмещать сложную работу на телевидении с частыми поездками в разные уголки Земли.