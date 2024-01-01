Финляндия подписала соглашение с Еврокомиссией о поставках крупнокалиберных боеприпасов на Украину. Финансировать эти поставки в Хельсинки решили за счет доходов с российских активов, блокированных в рамках санкций.

Как отмечает Минобороны североевропейского государства, Финляндия была выбрана в качестве одной из стран для реализации мер Евросоюза по "предоставлению Украине материалов для обороны" с использованием доходов от замороженных активов России.

Сумма соглашения составляет 90 миллионов евро — на эти деньги будут приобретены боеприпасы у финских поставщиков для последующей отправки Вооруженным силам Украины, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за время "курской авантюры" украинская армия потеряла не только десятки тысяч солдат, но и истратила свыше 27 миллиардов долларов. При этом совокупный объем внешней финансовой помощи, полученной Украиной от стран Запада в 2024 году, составляет около 48 миллиардов долларов.

Тем временем источник в Конгрессе рассказал, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня MARS и HIMARS, а также 100 зенитных ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. Утверждалось, что боеприпасы уже направляются в Германию, где их передадут Украине.