Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной правозащитной организации Amnesty International. Об этом в понедельник, 19 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

Неправительственная организация, зарегистрированная в Лондоне, декларирует себя как правозащитника. Однако, подчеркивает ГП, лондонская штаб-квартира этого объединения "является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима".

С начала специальной военной операции эти активисты "оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны", цитирует заявление Генпрокуратуры "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Минюст России внес фонды британского музыканта Элтона Джона в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории. Им вменили особую активность в отношении приверженцев ЛГБТ-движения, признанного экстремистским и запрещенного в России.

Тем временем ФСБ сорвала вербовочную кампанию украинских спецслужб. Они действовали под прикрытием американской компании RAND Corporation (признана в России нежелательной организацией), обращаясь от ее имени к гражданам России, предпочтительно связанным с военной службой.