Собянин: Фестиваль "Театральный бульвар – 2025" пройдет с 1 июня по 31 августа

В Москве 1 июня откроется фестиваль "Театральный бульвар" и продлится три месяца. Он станет самым длительным театральным фестивалем в мире. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Первый раз такой фестиваль прошёл в Москве год назад и настолько понравился зрителям, что мероприятие даже завершили на три недели позже запланированного. В этот раз решено, чтоб фестиваль длился всё лето.

Впервые участие примут 10 зарубежных театров и цирковых коллективов, среди них представители Аргентины, Китая, Индии, Сербии и других стран. Присоединятся и региональные театры России. Количество участников увеличится почти вдвое. В 600 постановках сыграют свыше 3 тысячи артистов.

В программе также творческие лаборатории, мастерские ведущих режиссёров, аудиоспектакли, тематические инсталляции и многое другое.