Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Солнце входит в знак Близнецов! Вы станете быстрее реагировать, активнее общаться и легче договариваться. Главное - не хватайтесь за все и сразу.

Тельцы

Пора обратить внимание на то, как вы распоряжаетесь ресурсами и куда тратите деньги. Сезон Близнецов поможет вам быстрее и зарабатывать, и тратить.

Близнецы

Это ваш сезон, с днем рождения! Никто не сможет запретить вам много говорить, открыто делиться новостями, блистать, пробовать новое.

Раки

Солнце в Близнецах поможет сосредоточиться на личном, найти время для себя и устроить передышку. Это не отступление, а подготовка к перезапуску.

Львы

Сезон Близнецов для вас - это всплеск активности в социальных сетях и коллективных проектах. Вы станете заметнее, популярнее, на вас захотят равняться.

Девы

Работа, карьера выйдут на первый план: вам захочется доказать, что вы многое умеете. Можно обновить портфолио или запустить свой авторский проект.

Весы

Для вас стартует сезон расширения горизонтов. Все, что вы сделаете сейчас просто ради интереса, потом станет выгодным делом или вдохновением.

Скорпионы

Солнце высвечивает тему обмена: эмоционального, финансового, энергетического. Сейчас хорошо осознать, где вы отдаете слишком много или наоборот недодаете.

Стрельцы

Чем ближе лето, тем выше интерес к отношениям, встречам, диалогам. Хороший момент для новых союзов, но только если вы готовы и вам это точно надо.

Козероги

У вас появится желание наладить питание или заняться спортом. Но Солнце в Близнецах не про контроль, а про гибкость, вдохновение и осмысленность.

Водолеи

Сезон Близнецов близок вам по духу - в нем столько свободы, идей и желания пробовать новое! Вам захочется флиртовать, играть, менять стиль, быть яркими.

Рыбы

Дом, семья, внутренний круг - ваши приоритеты на ближайший месяц. Может появиться желание навести уют, переехать, сделать небольшую перестановку.