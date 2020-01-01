Продолжается прием заявок на пятый форум "Сильные идеи для нового времени". Темы форума охватывают все 19 национальных проектов России. Подать свои идеи можно до 1 июня на идея.росконгресс.рф.

Национальные проекты – один из основных инструментов достижения утвержденных Президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономической стратегии России до 2030 года. Они содержат ключевые решения, направленные на укрепление экономики страны, обеспечение технологического суверенитета и улучшение жизни граждан.

В 2025 году форум "Сильные идеи для нового времени" фокусируется на пяти направлениях, которые соответствуют Национальным целям развития России и охватывают все 19 национальных проектов. Организаторы ищут конкретные решения, которые не только отвечают стратегическим задачам страны, но и могут быть реализованы через понятные инструменты достижения.

Каждое направление форума – это "мост" между инициативами снизу (от бизнеса, регионов, граждан) и системными изменениями. Такой подход гарантирует, что лучшие идеи действительно повлияют на качество жизни людей и развитие страны.

Национальная социальная инициатив (НСИ). Это идеи, направленные на улучшение качества жизни через внедрение технологий в медицину, образование и соцсферу, поддержку семей, возрождение сел, доступное жилье, "умные города", сохранение гастрономических традиций.

Национальная предпринимательская инициатива (НПИ). Цель – найти идеи для развития инноваций, поддержки предпринимательства и создания условий для роста экономики.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – проекты для укрепления страны и обеспечения ее безопасности.

Национальная кадровая инициатива (НКИ) - инициативы, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами.

Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ). Цель – найти идей для сохранения природы, адаптации страны к климатическим изменениям и по созданию условий для устойчивого развития.

"Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина", – отметил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое: в 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020 годом: "За эти годы мы получили почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году мы ждем проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие смогут стать частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан", – добавила Светлана Чупшева.

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Они отберут топ -100 идей. Самые сильные из них представят руководству страны в июле на финальном дне форума в Москве. Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ.