Прошедшие в Румынии выборы главы государства были, по меньшей мере, странными. Такую оценку дал в понедельник, 19 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, "мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы", но его "просто сняли с пробега принудительно". В отсутствие "фаворитного кандидата" победил тот, кто победил, отметил Песков, подразумевая проевропейского мэра Бухареста Никушора Дана.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что вмешательство стран Европы — Франции, ФРГ, Великобритании — во внутренние дела других стран уже не является новостью.

Признание создателя Telegram Павла Дурова в том, что французские власти пытались через его мессенджер повлиять на румынские выборы, по словам Пескова, всего лишь "фрагменты, которые всплывают наружу", а в действительности их намного больше, сообщает "Интерфакс".

Служба внешней разведки России разоблачила попытки Брюсселя повлиять на выборы в Румынии еще в марте. В ведомстве уточнили, что ключевую роль в аннулировании результатов первого тура президентских выборов в Румынии, согласно которым победил Джордежску, сыграла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тем временем французская военная разведка (DGSE) отвергла обвинения Павла Дурова о вмешательстве в выборы в Румынии. Ведомство подтвердило встречи своих сотрудников с бизнесменом, но объяснило их тем, что нужно было "напомнить ему об обязанностях его компании и его собственных в предотвращении угроз терроризма и детской порнографии".