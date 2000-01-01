Ирина Лобачева бросила пить и трудится на двух работах после развода с Авербухом

Первой женой Ильи Авербуха была его партнерша по танцам на льду Ирина Лобачева. Вместе они добились серьезных высот в профессиональном спорте, завоевали серебро на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Семейная жизнь тоже вроде бы была гладкой: Ирина родила Илье сына Мартина. Казалось, что фигуристы проживут вместе всю жизнь, но в середине 2000-х неожиданно грянул развод.

И если Илья Авербух несколько лет назад обрел счастье с актрисой Елизаветой Арзамасовой, то его бывшей жене не так повезло в личной жизни. После развода с фигуристом Ирина закрутила роман с актером Дмитрием Марьяновым, но спустя время расстались. Затем Лобачева встречалась с неким мужчиной, но эта история закончилась трагически: избранник фигуристки умер от инфаркта. Следующий возлюбленный Ирины умер, случайно выпав из окна. В 2017 году спортсменка вышла замуж во второй раз. Однако с избранником она прожила всего три года. Впоследствии Ирина Лобачева говорила, что устала содержать мужа, который, к слову, был моложе нее на 16 лет.

А еще фигуристка призналась, что у нее были проблемы с алкоголем. Впрочем, она сумела понять проблему, прошла лечение и сейчас не употребляет ни капли спиртного. Последние годы Лобачева тренировала детей в собственной школе фигурного катания, ставила программы фигуристам. Илья Авербух бывшую жену поддерживает, например, зимой в минувшем году он был на катке, где Ирина ведет тренировки с детьми. А в начале этого года она устроилась на вторую работу: трудится тренером в ледовом комплексе в крупном столичном торговом центре. Также ставит программы фигуристам на заказ, передает "КП".

Кроме того, Ирина Лобачева живет в просторной квартире на улице Большая Академическая, передвигается на новенькой иномарке. Однако о личной жизни предпочитает не распространяться.