Волочкова высказалась о Григоровиче: "Он спасал меня"

Сегодня, 19 мая, стало известно о смерти легендарного хореографа Юрия Григоровича. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру.

Юрию Григоровичу довелось поработать со звездами балета, в том числе и с Анастасией Волочковой. Журналисты ТВЦ связались с балериной, чтобы взять у нее комментарий о смерти прославленного хореографа. Артистка сообщила:

"Григорович видео во мне ту личность, которую стоило защищать, и я счастлива тому, что я в один век прожила с этим человеком. Он спасал меня из невероятных, несправедливейших ситуаций, в которые я попадала невольно", - заявила скорбящая Анастасия Волочкова.

Напомним, Юрия Григоровича любовью к танцам заразил дядя - ведущий солист Парижских русских сезонов. Вагановское училище, Кировский театр и невероятное желание - ставить самому. После его "Легенды о любви" люди не спали неделями, настолько она была дерзкой и чувственной. На сцене Большого родились "Ангара", "Иван Грозный", "Лебединое озеро", "Спартак".