Сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили более 3 тысяч уголовных дел по фактам обстрелов украинскими националистами российских регионов. Об этом в понедельник, 19 мая, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Как подчеркнул глава Следкома, больше всего таких атак было отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе.

При этом завершено расследование 432 уголовных дел, по которым уже исполняется 408 приговоров в отношении 547 украинских военнослужащих и наемников. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8,5 года до 29 лет, а также пожизненно, цитирует Бастрыкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что от действий киевского режима и украинских националистов с 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей России, из них 6934 погибли. В частности, глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с августа 2024 года 288 жителей региона погибли от рук и по вине ВСУ.

Мирные жители страдают в том числе от боеприпасов, оставшихся от украинских националистов. В апреле в Белгородской области погиб десятилетний ребенок. Мальчик с земли мину-"колокольчик", боеприпас взорвался у него в руках.