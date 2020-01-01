Вице-спикер Толстой допустил новые изменения Конституции России

России предстоят изменения Конституции, причем еще более глубокие, чем изменения 2020 года. Об этом рассказал в понедельник, 19 мая, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

Изменения, которые упомянул политик, были внесены по предложению президента для укрепления государственности. Их поддержало более 70% россиян. Это, в частности, уточнения по количеству президентских сроков для одного человека, привязка минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму, закрепление обязательности индексации пенсий минимум раз в год, упоминание в основном законе исторической правды, государствообразующего народа, традиционных ценностей и веры в Бога.

Толстой отметил, что за пять лет, прошедших после внесения этих поправок в Конституцию, в нашем обществе произошли "существенные изменения", а "вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство".

Вице-спикер выразил уверенность в том, что изменения от 2020 года не последние — новые "еще нам предстоят", причем, "может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад" (цитаты по РБК).

При этом в декабре 2023 года председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что Конституция России в ближайшие десять лет не будет нуждаться в изменениях.

Тогда же, поздравляя граждан России с 30-летием принятия Конституции, президент Владимир Путин напомнил, что ее создавали в "тяжелое время испытаний для нашей страны, связанное с острым гражданским и политическим противостоянием". То, что в тех условиях россияне нашли в себе мужество принять основной закон, сыграло очень важную роль в сохранении России, "чтобы она не развалилась и не распалась", подчеркивал глава государства.