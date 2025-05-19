Чернышев озолотился после смерти Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая прошлого года. Вдовец Петр Чернышев все еще не смирился с утратой, практические каждый день он приходит на могилу любимой.

Утешение спортсмен нашел в единственной дочери Миле и работе. Чернышев еще в 2012 году открыл свою школу фигурного катания. В прошлом году Петр упорно трудился и заработал 265,7 миллионов рублей, из них чистая прибыл составила 20,7 миллионов рублей.

Как пишет издание "Страсти", до кончины Заворотнюк бизнес фигуриста был не так успешен. Например, годом ранее Чернышев смог получить всего 3 миллиона чистой прибыли, при доходе в 116 миллионов рублей.

Отметим, что школа фигурного катания не единственная работа фигуриста. Чернышев выступает в ледовом шоу Татьяны Навки, гастролируя по всей стране.