Путин создал рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи

Вопросами воспитания детей и молодежи займется специально образованная межведомственная рабочая группа. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поясняется, что группа будет координировать работу госорганов, общественных объединений, образовательных и научных организаций, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения. Эксперты будут готовить предложения президенту, разрабатывать меры для создания единого воспитательного пространства в образовательных организациях. Также группа займется анализом перспективных программ и проектов.

Во главе группы - первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. Заместителями назначены помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В составе группы также представители профильных министерств, губернаторы, депутаты и сенаторы, руководители крупных СМИ.