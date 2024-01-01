Минкульт ответил на слухи о запрете "Гарри Поттера" за пропаганду чайлдфри

Министерство культуры России прояснило ситуацию с выдачей прокатных удостоверений определенным фильмам. Речь идет о лентах, в которых журналисты усмотрели признаки пропаганды чайлдфри — идеологии, продвигающей отказ от деторождения.

Прокатное удостоверение — это документ, подтверждающий законность демонстрации аудиовизуального произведения на широком экране, а также по эфирным и кабельным телеканалам. Полномочиями по выдаче прокатных удостоверений в России наделено Министерство культуры.

Ведомство дало комментарий вслед за публикациями СМИ о том, что под запрет в России могут попасть, в частности, фильмы про Гарри Поттера. Автор этой гипотезы объяснял ее тем, что у одного из персонажей "поттерианы", профессора Минервы Макгонагалл, не было детей, хотя она и не высказывалась против деторождения.

Минкульт указал на то, что пропаганда чайлдфри стала основанием для отказа в предоставлении фильмам прокатных удостоверений еще в 2024 году. Критерии пропаганды чайлдфри утверждены Роскомнадзором — это побуждение к отказу от деторождения и/или его оправдание, утверждения о преимуществах отказа от деторождения перед рождением детей, намеренное создание отрицательного образа беременности и родительства.

Что касается упомянутой публикации, в ней "указаны картины, которые не имеют прокатных удостоверений — например, по причине ухода из России организации-правообладателя — соответственно, такие картины не подлежат прокату на территории России", цитирует разъяснение Минкульта РБК.

В 2024 году в России официально запретили пропаганду идеологии чайлдфри (осознанный и намеренный отказ от деторождения). Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что это необходимо для пресечения любого деструктивного контента, который может повлиять на решение личности о рождении детей.

Вопросы создания детского и семейного контента обсудили в Москве в марте 2025 года в рамках подготовки к международному фестивалю кино и анимации "Медвежонок". Участники дискуссии под руководством детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой определили основные принципы и ценности, которые должны быть отражены в детском и семейном кино.