Ирина Аллегрова больше не скрывает своего состояния

В последние годы Ирина Аллегрова не дает сольных концертов. Лишь время от времени императрица российской эстрады выступает на различных фестивалях, в крупных сборных концертах. Более того, с началом СВО репертуар певицы сильно изменился.

А меж тем многочисленные поклонники все же надеются услышать от своей любимицы такие хиты как "Младший лейтенант", "Свадебные цветы", "Угонщица". Кстати, недавно Ирина Аллегрова призналась, что "Угонщицу" просто ненавидит. К тому же в связи с последними событиями в стране петь такую композицию ей "не очень уютно".

Да и вообще артистка не планирует возвращаться к гастрольной деятельности и собирать "сольники". Певица прямо рассказала, что самочувствие не позволяет ей решаться на такие ответственные мероприятия.

"Я знаю, что соберу зал. Просто мне тяжело уже. А я не умею работать вполноги. Вот сегодня в Кремль собралась, и поняла, что тяжело. Хотя иногда кажется, что да, я еще смогу. Но тут надо вспомнить, сколько мне лет", - рассказала "Миру новостей" Ирина Аллегрова.

Отметим, что ее коллега Валерий Леонтьев, который на три года старше, тоже завершил активную гастрольную деятельность и не дает больших сольных концертов. Однако говорят, что Казанова отечественной эстрады продолжает выступать на корпоративах за внушительный гонорар.