Договоренность об обмене пленными военнослужащими в формате "1000 на 1000" - главный итог переговоров в Стамбуле. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, он написал об этом в Telegram.

Глава киевского режима также сообщил, что его команда прорабатывает детали обмена. Украинский лидер выразил благодарность всем, кто помогает и вновь заявил, что Киев готов прекратить огонь сроком на 30 дней. По его словам, Киев формирует постоянную расширенную национальную переговорную группу.

Ранее в Киеве "раскрыли" требования, выдвинутые Москвой на переговорах в Стамбуле. Это, в частности, вывод украинских войск с территорий новых российских регионов. Речь шла также о признании этих регионов российскими на мировом уровне. В числе требований также прекращение преследований Украинской православной церкви.