Захарова объяснила, зачем России список иноагентов

Внесение в реестр иностранных агентов — это ответная мера защитного характера, разработанная с учетом мирового опыта. Такое заявление сделала в понедельник, 19 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос, является ли присвоение гражданину или организации статуса иноагента "мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета", Захарова подчеркнула, что справедливо и то, и другое.

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, "это был старт хорошей, нормальной дискуссии, хотя мы делали все это под улюлюканье — под улюлюканье Запада, под попытки истерично сказать, что все это не так". Однако по прошествии пары лет стала очевидна справедливость подобного решения, поскольку "ностранные агенты, которые уже к этому моменту имели у нас этот статус, подтвердили его, и многие, так сказать, отъехали", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что власти нашей страны к марту исключили из реестра иностранных агентов 224 человека и организации, всего в списке сейчас содержатся данные о 953 иноагентах.

Между тем общественники просят снять иноагентский статус с рэпера Алишера Моргенштерна*. Движение "Зов народа" считает, что музыкант реабилитировался: свел с лица татуировку, лечится от зависимостей, занимается благотворительностью и признает ошибкой отъезд из России.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр