Собянин: Доля высокотехнологичного бизнеса в экономике Москвы к 2030 году должна удвоиться

"Проект очень большой. Около 500 тысяч квадратных метров научно-технологических площадей. По поручению президента первый флагманский проект - это "Ломоносов", построенный городом Москвой. И образовательный кластер, построенный МГУ за федеральные деньги", - рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин премьеру Михаилу Мишустину.

По поручению президента Москва будет реализовывать здесь еще два проекта. Это "Нанотех" и "Космос".

"Хочу поблагодарить вас, коллеги из правительства Москвы. Очень много Москва делает для того, чтобы инновации в городе были на самом высоком уровне, чтобы они были конкурентоспособны даже в наше непростое время", - отметил премьер.

Буквально за два года на заброшенной территории недалеко от Московского университета создали площадку, на которой совместно работает наука и бизнес. 75 предприятий и две тысячи сотрудников.

"Достаточно насыщенная площадка. Ни одного квадратного метра свободного нет. В основном это такие инновационные разработки в области промышленности, беспилотных технологий, информационной безопасности, фармацевтики и так далее", - продолжает Собянин.

Все разработки, которые здесь ведутся, востребованы. Например, здесь производят лиофилизированную плазму, которая хранится без заморозки.

У резидентов кластера "Ломоносов" здесь льготный режим, что создает комфортные условия для работы. При годовой выручке до 1 миллиарда рублей они на 10 лет освобождаются от налога на имущество, на прибыль и НДС. О том, как в целом организована поддержка малого и среднего бизнеса в стране, говорили на совещании, которое здесь же и провели. Сергей Собянин поделился столичным опытом: "Малый и средний бизнес Москвы - это такая большая страна. 3,4 миллиона человек работает в системе среднего и малого предпринимательства. Окло миллиона юридических лиц, которые зарегистрированы. И 27 процентов налоговых поступлений. За прошедший год объем налоговых поступлений вырос на 22 процента, опережая темпы роста крупного бизнеса. Это говорит о том, что даже в экономически сложных условиях малый и средний бизнес активно продолжает развиваться и поддерживать экономику. В настоящее время в Москве технологичный бизнес составляет в экономике 19 процентов. Мы стратегически видим задачу 2030 года удвоение этого сектора. Это и создание крупных производств, высокотехнологичных. Но и малых, и средних предприятий. Последние годы просто идет удвоение. Уже за несколько лет прошло удвоение этого сектора. И мы видим дальнейшую динамику и потенциал. Те предприятия, которые раньше сбегали из Москвы, сегодня возвращаются, активно развивают свое производство".

В помощь бизнесу в столице работает платформа I.Moscow, на которой зарегистрировано 270 тысяч предприятий из 87 регионов. Благодаря этому сервису можно найти партнеров, площадки, оборудование.

"Поставленная президентом задача по увеличению численности занятых в малом и среднем предпринимательстве была перевыполнена. По итогам прошлого года цифра превысила 29 миллионов 300 тысяч человек. А рост числа предпринимателей это, конечно, результат принятого за последние годы комплекса мер. Общий размер государственной финансовой поддержки оценивается примерно в 8 с половиной триллионов рублей. Их получили около полумиллиона предпринимателей", - заявил Мишустин.

Правительство планирует и дальше выдавать льготные кредиты для малых и средних предприятий. А к 2030 году в стране планируют построить 100 техно - и промышленных парков. На это уже выделено 30 миллиардов рублей.