ВС России зачистили в ДНР три укрепрайона

На горизонте яркими точками в предрассветных сумерках десятки вспышек. Это по позициям ВСУ в Александрополе работают минометы, дроны и пушки. После массированной артподготовки бойцы пошли на штурм. Боевики поздно поняли, что пошел накат. Начали перемещаться. Вот двое бегут через дорогу. Меняют огневую точку. Их - заранее выкопанных и замаскированных среди развалин - множество. Но застигнутые врасплох бандеровцы "нырнуть" в подвал не успели.

Мотострелки засекли двор, куда забежали националисты. Подняли им вдогонку дрон. И направили снаряженный взрывчаткой коптер точно в блиндаж. Подрыв. Когда пыль рассеялась, стало ясно - как минимум двое бандеровцев "в минусе". Оставшиеся норы, где глубоко засел противник и которые не получалось взломать или сжечь дистанционно, пришлось брать в рукопашном бою.

Вот на подмогу бойцам с окраин подскакивает еще группа. Штурмовиков прикрывает БТР. "Двойки" пробираются через улицы. Наводят "птичек". Через минуту сарай, откуда отстреливались бандеровцы, взлетает на воздух. Сопротивление подавлено. Александрополь освобожден. А среди развалин штурмовики развернули флаг 242-го мотострелкового полка.

После Александрополя - дорога на Краматорск и Славянск. Это в центре ДНР. А на юге ВСУ потеряли крупнейший опорный пункт - село Богатырь. Он держал всю линию обороны националистов на южнодонецком направлении. Теперь здесь такая брешь, что уже не заделать. И российские войска не остановить. Но самое главное - у противника не осталось ни одного серьезного укрепрайона, а значит, у наших подразделений нет больше препятствий для выхода к границам с Днепропетровской и Запорожской областями.