Дочь объяснила, почему не позвала Пескова на свадьбу: "От папы можно много чего ожидать"

Дочь Александра Пескова Дария вышла замуж. Избранником 38-летней наследницы пародиста стал продюсер и композитор Георгий Остер. Муж на 5 лет старше Песковой.

Свадьба прошла в Москва-Сити. Молодоженов поздравляли самые родные и близкие. При этом отца невесты на праздник не позвали. Дария объяснила, что Александр был занят, отмечал свой день рождения. Да и не особо хотела невеста видеть на торжестве папу.

"Зная моего папу, от него можно много чего ожидать. Честно говоря, я была... Знаете, как в фильмах показывают такой момент: "Скажите, если кто-то против этой свадьбы?". Я могла допустить такое, что мой папа каким-то образом скажет: "А вот я против"", — призналась Пескова в шоу "Звезды сошлись".

Новоиспеченный зять пародиста поддержал жену в ее решении. Георгий уверен, что Александр считает его недостойным своей дочери.

"Он меня может не принимать сколько угодно, это не повод дистанцироваться от дочери. Мне важно, что меня приняла Даша, что ей со мной хорошо, мне с Дашей хорошо, что мы любим друг друга", — заявил Остер.

Отметим, что Дария и Георгий познакомились на работе. До свадьбы они три года были вместе.