Двое участников делегации Украины в Стамбуле покинули своих коллег, не попрощавшись. Украинский переводчик Олег Головко и помощник-секретарь украинской делегации сбежали прямо во время переговоров с делегацией России.

Как сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок, члены делегации взвесили все"за" и "против" – и, осознав удручающие перспективы украинского государства, улизнули в Болгарию. Военкор подчеркнул, что такой случай – маркер: если дезертируют в таких кругах, то на Украине все действительно очень плохо.

Ранее сообщалось, что делегация Украины прибыла на переговоры Москвы и Киева в Стамбуле с переводчиком. Однако позже стало известно, что стороны обсуждали урегулирование конфликта на русском языке.