В Кремле высказались о подготовке встречи Путина и Трампа

В вопросе украинского урегулирования предстоит кропотливая и длительная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не готовится. Ранее Песков заявил, что переговоры российского и американского лидеров зависят от сроков, которые определят сами президенты.

Тем временем в Белом доме заявили, что Дональд Трамп открыт идее проведения личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС. Однако это будет зависеть от телефонных переговоров глав государств, которые назначены на 19 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.