У погрязшей в скандалах Татьяны Брухуновой появился молодой покровитель

Татьяну Брухунову за последний месяц несколько раз подвергли критике артисты и блогеры. Алана Мамаева и Мария Погребняк заявили, что жить с прадедушкой ненормально, а певица Слава сама попросилась к Евгению Петросяну в жену, назвав его супругу шваброй.

За молодую спутницу юмориста неожиданно вступился Прохор Шаляпин. Певец стал гостем нового выпуска "Шоу Воли". Артист заявил, что Татьяна живет правильно, ведь заботится о будущем своих наследников.

"Мне нравится пара Петросяна с его женой – здоровые дети, имущества много… Это же нормально, когда женщины думают о том, чтобы их дети были обеспеченными", — заявил Прохор.

Высказался Шаляпин и о еще одной скандальной паре в российском шоу-бизнесе — Григории Лепсе и его молодой возлюбленной Авроре Кибе. "Мы видим, что девочка счастлива и у нее сияют глаза. И это честно со стороны Григория, что он вывел ее в свет", — объявил выпускник "Фабрики звезд".