Вэнс заявил о тупике в переговорах по украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп в залпанированном на понедельник телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить препятствия в переговорах об украинском урегулировании. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, добавив, что, по мнению Вашингтона, переговоры зашли в тупик.

Один из главных вопросов, по словам Вэнса - серьезно ли Россия относится к переговорам. Вместе с тем, с точки зрения вице-президента США, президент России пошел на некоторые уступки, передает "Интерфакс".

Трамп хочет видеть результаты своей работы, и, в первую очередь - реальное предложение о перемирии от России и Украины, заявил Вэнс. По его словам, президент США считает, что принципиальное недоверие между Россией и Украиной нелепо, и стороны должны его преодолеть. В Вашингтоне считают, что обе стороны должны пойти на уступки.