Трамп поговорил с Зеленским перед звонком Путину

Президент США Дональд Трамп перед тем, как позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, переговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил украинский парламентский телеканал "Рада".

О подробностях беседы телеканал не сообщает. Уточняется только, что Зеленский и Трамп договорились вновь пообщаться по телефону после разговора американского лидера с президентом России.

Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что намерен поговорить по телефону с Путиным. Звонок запланирован на 17:00 мск 19 мая. Предполагается обсудить украинское урегулирование и торговлю. В Кремле подтвердили, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.