Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом начался, передает Reuters.

С начала года лидеры связываются уже в третий раз. Предыдущий разговор состоялся 18 марта, тогда президенты России и США общались примерно два часа.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле ожидают важного разговора с учетом состоявшихся встреч в Стамбуле.

О своей инициативе позвонить Владимиру Путину в минувшую субботу сообщил Дональд Трамп. Он отметил, что планирует обсудить с российским коллегой пути прекращения украинского конфликта и торговые вопросы. В свою очередь, Песков заявил, что Москва предпочитает решение украинского кризиса именно дипломатическим путем. При этом в Вашингтоне ожидают удачных итогов от предстоящих контактов президентов двух стран. По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - оба лидера хорошо знают друг друга.

Что касается возможной личной встречи Путина и Трампа, то, как отметил Дмитрий Песков, решение о сроках принимают сами президенты.