Екатерина Шаврина не пришла на похороны единственного сына, который умер в тюрьме

Григорий, единственный сын певицы Екатерины Шавриной, скончался 11 мая в колонии строгого режима. Мужчина отбывал наказание за хранение запрещенных препаратов.

19 мая Григория проводили в последний путь. По трагическому стечению обстоятельств похороны наследника Шавриной прошли в день его рождения. Отпевание состоялось в храме Сошествия святого духа на Даниловском кладбище. Екатерина Шаврина на траурной церемонии не присутствовала. Певица накануне простилась с сыном без свидетелей.

"Ей запретили приезжать на похороны, она дома находится, там медсестра с ней. Вчера ее привозили девочки, она долго тут находилась", — рассказали в шоу "Малахов" родственники артистки.

Как признался бывший гражданский муж Шавриной Виталий Окороков, певица приехала в храм поздно ночью и несколько часов простояла у гроба сына, пока ее не увели дочери. Сама Екатерина Феоктистовна не могла отойти от тела Григория.

Шаврина тяжело переживает утрату, ее здоровье пошатнулось. Артистка отказывается от публичных выходов и общения с прессой.