ВС России берут в кольцо части ВСУ после освобождения Новооленовки

Дислоцированная в Константиновке группировка ВСУ оказалась в кольце, которое формируют российские войска. Это стало возможным в результате освобождения ВС России Новооленовки в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, ВСУ приходится сражаться сразу на три фронта. Российские войска идут на Константиновку со стороны Часов Яра, как раз с Новооленовки. Приближаются к Константиновке российские войска и со стороны Дзержинска.

По словам Марочко, формирующееся кольцо вокруг Константиновки сжимается. Украинской группировке приходится сражаться сразу с трех сторон. Наступление российской армии идет как по центру, так и по флангам, приводит слова эксперта ТАСС.