Путин и Трамп провели переговоры. Что обсуждали лидеры?

Никаких протокольных кадров начала разговора. По ходу общения лидеров России и США тоже никаких заявлений или утечек. Подробности следуют лишь по итогу беседы, которая продлилась больше двух часов. Бегло их подводит сначала сам Владимир Путин. А чуть позже на вопросы журналистов ответил уже его помощник Юрий Ушаков: "Это был откровенный и конструктивный разговор. И любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11-го его внука. И пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа. Очень подробно обсуждалась украинская тематика. Очень много было нюансов, в том числе были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Президенты отметили, что сейчас вырабатывается обмен 9 на 9".

Впрочем, только украинской тематикой лидеры не ограничились.

"Президент Трамп довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах наших отношений. Он подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, место которое она занимает в экономике. Хочу сказать, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда ни один из президентов не хотел класть трубку. Президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. Трамп сказал: Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу, с тобой переговорю", - продолжил Ушаков.

Дональд Трамп, в свою очередь, тоже назвал беседу с Владимиром Путиным очень хорошей. Американский президент заявил, что видит огромный потенциал для торговли между Россией и США. Однако сначала необходимо завершить украинский конфликт. И, как считают в Вашингтоне, сделать это могут только Москва и Киев, общаясь на прямую.

"Только что завершил двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о завершении войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как и должно быть, потому что именно они знают детали переговоров, о которых никто другой не может знать", - написал Трамп.

Европейская пресса, которая внимательно следила за этим разговором лидеров России и США, итоги беседы восприняла скорее настороженно. К примеру, британский телеканал Sky News обратил внимание на то, что Владимир Путин в своем заявлении опять упомянул первопричины конфликта, которые, по словам российского президента, обязательно должны быть устранены.

"Владимир Путин заявил, что необходимо устранить первопричины конфликта. Российский лидер часто использует этот термин в качестве кодового обозначения для установления подконтрольного Москве правительства на Украине, а также присоединения украинских территорий", - отмечается в материале.

Вторит коллегам и издание Bloomberg, авторы которого продолжают убеждать читателей, что Россия якобы не хочет никакого мира: "Владимир Путин уверен, что ВС России смогут прорвать оборону Украины и до конца года освободить территорию новых регионов страны. Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу. А европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться навязать урегулирование, несмотря ни на что".

По итогам разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп провел беседы и с европейскими лидерами, проинформировав их об итогах. Позвонил Трамп и Зеленскому. С ним, кстати, президент США разговаривал до беседы с российским лидером. По данным издания Axios, этот разговор продлился всего несколько минут.