Путин объяснил, как определиться с делом жизни и добиваться успеха

Владимир Путин в Сочи встретился с учащимися и педагогами музыкальной школы образовательного центра "Сириус".

Ученики получают там одновременно и музыкальное, и среднее образование, школа работает с 1 сентября прошлого года. В ходе неформальной беседы юные таланты, художники и музыканты, могли задать президенту вопросы на самые разные темы. Один из них касался того, как добиваться успеха в жизни.

Вот что ответил президент: "Невероятное трудолюбие, конечно, сопровождает успех. В том числе и для очень одаренных или даже для гениальных людей. Поэтому как сказать, что важнее - трудолюбие, работа над собой или врожденные качества? Для максимального результата, для максимального эффекта нужно, наверное, сочетание того и другого. Надо, конечно, надо этим работать, потому что так просто сам по себе успех с неба не свалится".

Спросили Владимира Путина и том, как определиться с будущей профессией. Президент посоветовал выбирать то дело, которому готов отдать всего себя. Тогда и жизнь будет интересной, и результаты максимальными.