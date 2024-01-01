СК представил новый способ опознания преступников: Милого узнают по походке

"А я милого узнаю по походке": цитатой из известной песни представил новую методику опознавания преступников глава Следственного комитета России. Александр Бастрыкин пояснил, что разработанный ведомством метод позволяет опознать человека по особенностям его ходьбы.

Как рассказал Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума, был проделан большой объем работы. Исследования проводил Научно-исследовательский институт криминалистики СК. В результате был разработан целый комплекс признаков, по которым можно охарактеризовать походку возможного преступника.

По данным главы СКР, методика прошла апробацию в декабре 2024 года. Бастрыкин подчеркнул, что искусственный интеллект находит все большее применение в работе следователей. В частности, он помог раскрыть теракты в отношении журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, передает РИА Новости.