Костенко вышла из себя, говоря об изменах Тарасова

Светские сплетники то и дело припоминают Анастасии Костенко, что ее муж способен на измену. Ведь Дмитрий Тарасов ушел от первой жены к Ольге Бузовой, а от поющей телеведущей к модели.

Многодетная мама устала это терпеть. Когда Костенко в очередной раз посторонний человек написал "Читала, что вам изменяет муж", Анастасия сорвалась. Модель очень едко ответила подписчице.

"У вас отвратительный литературный вкус. Море — брусничные сопли, елки — когти бакланов, ветер — собачьи вопли, люди — стадо бананов", — заявила многодетная мама на своей странице в соцсети.

Напомним, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов женаты уже семь лет. Супруги воспитывают четверых детей — дочек Милану и Еву, а также сыновей Лешу и Ярослава. Вопреки прогнозам хейтеров супруги счастливы вместе. А в их жизни полно романтики. Недавно, оставив наследников с бабушками и няней, модель и футболист вдвоем отдохнули в Дубае, а после отправились в Баку.